Дело Тихановского в Гродно: прокурор просит от 2 до 4 лет колонии





Суд Октябрьского района Гродно продолжают рассматривать дело блогера Сергея Тихановского, обвиняемыми по которому проходят трое гродненцев, задержанных вместе с блогером в конце мая прошлого года.





В понедельник 17 мая начались прения сторон. Прокурор требует строгого наказания, обвиняемые настаивают на невиновности, пишет Sputnik.by.

Как пикет стал митингом





Судебные прения по гродненскому делу Тихановского начались 17 мая. Прокурор в своем выступлении заявил, что вина всех трех обвиняемых полностью доказана. Для гособвитителя очевидно: была организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, и применение насилия к сотрудникам милиции, а Тихановский и обвиняемые провоцировали конфликт с милицией.





По его словам, Тихановский с обвиняемыми 29 мая прошлого года приехали на Советскую площадь на разных машинах по разным маршрутам, использовали конспирацию. Позже были установлены телефонные соединения всех троих обвиняемых. Как следует из выступления прокурора, Владимир Книга и Евгений Розниченко специально призывали горожан блокировать движение и стучать по бусам, в которых были задержанные. А главной задачей Дмитрия Фурманова была не организация пикетов в Гродно, а освещение деятельности блогера.





Прокурор в своей речи пояснил, почему пикет по сбору подписей в поддержку кандидата нужно считать митингом. С его слов, на пикете сбор подписей был второстепенной задачей. Подписи специально собирались медленно, чтобы создать очереди и массовость, а этим выразить протест.





Прокурор запросил разные сроки наказаний: для Фурманова – два года колонии общего режима, для Книги – четыре года колонии строгого режима, для Розниченко – три с половиной года колонии общего режима.





Обвиняемые с самого начала процесса свою вину не признают, намерены добиваться оправдательного приговора.





Что случилось в Гродно?





Суд над тремя гродненцами, которые в конце мая 2020 года были задержаны вместе с блогером Сергеем Тихановским, начался 18 января.





На скамье подсудимых – 36-летний Дмитрий Фурманов, 39-летний Владимир Книга и 36-летний Евгений Розниченко, они обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), двое последних – также в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел (ч.1 ст. 364 УК).





Пострадавшими по делу признаны два гродненских участковых – Владимир Козловский и Александр Хваленя, а также командиры группы гродненского ОМОН Виктор Будник и Дмитрий Рахунок.





Как следует из обвинения, Розниченко схватил и удерживал участкового Козловского, именно он в результате стычки упал на тротуар. Со слов пострадавшего милиционера, ему в тот вечер нанесли несколько ударов по разным частям тела до и после падения. Его напарник, участковый Хваленя говорил, что его хватали за форму, сорвали регистратор, разбили громкоговоритель, был удар по ноге и спине. Козловский сообщал ранее в суде, что хочет в суде возмещение морального вреда – 8 тысяч рублей.





У признанных пострадавшими сотрудников ОМОН Будника и Рахунка, с их слов, 29 мая произошла стычка с обвиняемым Книгой – последний якобы препятствовал задержанию, одного ударил по руке, другого – по голове.





Один суд уже состоялся





Напомним, что 29 мая на Советской площади в Гродно произошел инцидент, в результате которого упал один из сотрудников милиции. После этого были задержаны блогер Тихановский и еще девять человек. Часть из них позже отпустили, остальные стали фигурантами уголовного дела и до суда находились под стражей.





Как ранее сообщал Sputnik, одного из задержанных соратников Тихановского, его водителя Александра Арановича, осудили в Гродно в конце апреля. Арановича приговорили к шести годам колонии усиленного режима. Он обвинялся в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, второй эпизод – организация массовых беспорядков с помощью дымовой шашки. Ее нашли на чердаке в доме его родителей спустя полгода после задержания и приобщали к делу.













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