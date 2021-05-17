На этот раз на скамье подсудимых 13 человек: Игорь Винокуров, Сергей Ксенжук, Дмитрий Курганов, Елена Лойко, Радион Медушевский, Андрей Немирский, София Ништ, Андрей Анискевич, Илья Полховский, Екатерина Смирнова, Никита Уваров, Александр Храпко, Галина Чугунова, передает Белсат.





Процесс пройдет в суде Московского района Бреста и его проведет Евгений Бреган, который приговорил к длительным срокам фигурантам «Пинского дела», а также отправил в колонии Александра Бабича и Михаила Шабалюка.





Напомним, 13 сентября прошлого года в Бресте проходила очередная протестная акция. Люди маршем прошли по проезжей части проспекта Машерова и остановились на его пересечении с бульварами Космонавтов и Шевченко.





Вдруг несколько сотен человек образовали хоровод. Была музыка, праздник, словно карнавал – так вспоминают те события очевидцы. Разгонять хоровод приехал водомет, примененный впервые во время протестов в Беларуси. С тех пор брестчане называют этот перекресток "водометным", а возбужденное позже уголовное дело стало называться "хороводным".





Через несколько недель завели уголовное дело по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). По этому делу осуждено уже 32 человека, участники первой группы уже отправились отбывать «химию». При этом людей стараются отправить как можно дальше от Бреста: Витебск, Гомель и Могилев.