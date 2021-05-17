Лукашенко разрешил стрелять боевыми по участникам протестов

Лукашенко подписал закон об изменении закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны".





Ранее законопроект был принят депутатами и одобрен "сенаторами" на весенней сессии.





В соответствии с законом, в Беларуси расширен круг лиц, подлежащих дополнительной государственной защите. Это военнослужащие, а в случае выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка, сотрудники Службы безопасности президента, а также иные лица - в том числе журналисты, попавшие в перечень в связи с якобы посягательством на их безопасность.





В соответствии с обновленным законом, государственную защиту можно будет применять к любому лицу, которому якобы угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким.





В закон вводится возможность изменения внешности не только самого "защищаемого" лица, но и его близких.





Также Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь".





В изменениях речь идет о том, что деятельность милиции является гласной в той мере, в которой это не противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства, законодательства, определяющего порядок административного процесса, законодательства об оперативно-разыскной деятельности.





То есть этим фактически узаконена анонимность силовиков.





Кроме этого, изменены критерии принятия решения по личному досмотру граждан, вещей, транспортных средств. Например, становится возможным проведение такого досмотра при задержании. Ранее досмотр проводился при доставлении в РУВД.





Также обновленным законом уточняются условия и пределы применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники. Теперь силовики не будут нести ответственность за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось якобы в соответствии с законом.





Кроме этого, милиция наделяется правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.





Кроме этого, милиции законом предоставлено право запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, находящихся при исполнении служебных обязанностей.