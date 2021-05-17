– Лукашенко подписал обновленный закон «О недопущении реабилитации нацизма», а генпрокурор Андрей Швед заявил, что установлены живые нацистские преступники из числа участников литовских батальонов СС и Армии Краевой.





Почему спустя 76 лет после окончания войны власти вдруг так активно взялись за эту тему?





– Это реакция на события 2020 года, на взрыв народного недовольства. Власти таким образом хотят идеологически переломить общественные настроения в свою пользу.





Почему-то они решили, что если людям рассказать о геноциде со стороны нацистов, если людям рассказать, как поляки в межвоенный период плохо относились к белорусам, то народ снова полюбит Лукашенко. Отчего у них такая логика – мне сложно сказать.





Также просматривается очевидное желание отождествить людей, которые протестовали под бел-красно-белым флагом, с наследниками фашизма.





– Генпрокурор дал понять, что в Польшу и Литву будут направлены документы для процессуальных действий в отношении живых нацистских преступников в рамках уголовного дела о геноциде. Как думаете, он это всерьез? Какой будет реакция в Польше и Литве?





– Сложно представить, что люди, которые участвовали в преступлениях против человечества, все еще живы. Сейчас им должно быть не меньше 94 лет. К тому же в советское время нацистские преступники очень тщательно выискивались и преследовались.





Мне сложно представить, что, скажем, в Литве и Польше, которые были коммунистическими, уцелели виновные. Поэтому не думаю, что эти заявления будут иметь практические последствия.





Но смысл и не в этом. Стоит задача подменить повестку дня политической жизни Беларуси этим вопросом, осуществить операцию прикрытия. Сделать так, чтобы обсуждение реальных животрепещущих проблем отошла на второй план.





Власти озабочены не реальным поиском нацистских преступников, а политико-идеологическим фактором.





Кстати, фашизм и нацизм белорусские власти сегодня трактуют очень расширенно. Оказывается, Армия Краева – тоже нацистская организация. Хотя она как раз воевала с фашистами.





– Будут ли белорусские власти углублять конфликт с соседними и западными странами? Задержаны члены Союза поляков, введены антисанкции, звучат угрозы ухудшить условия работы для европейских компаний.





– Пока конфликт развивается по пути эскалации, по пути обострения отношений. Я обратил внимание, что в последнее время белорусские телеканалы вновь стали усиленно говорить об угрозе НАТО с территории Польши.





Для властей важно создать ситуацию осажденной крепости, найти подтверждение того тезиса, что протесты в Беларуси организованы Западом. Под это активно подгоняются факты.