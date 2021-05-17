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Белнефтехим уверяет: беларуские НПЗ от перехода на российские порты ничего не потеряли

Экономика транзита белорусских нефтепродуктов от перехода на российские порты ничего не потеряла.


Об этом в эфире СТВ заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«С начала действия межправительственного соглашения за два месяца, март-апрель, уже отгружено полмиллиона тонн в направлении российских морских терминалов, за три года предусматриваются объемы до 10 миллионов тонн», — сказал он.

По словам Тищенко, условия перевалки таковы, что беларусские НПЗ не потеряли ничего. В то же время порты стран Балтии, через которые ранее шли грузы столкнулись с проблемами.

«Экономика транзита белорусских нефтепродуктов от перехода на российские порты ничего не потеряла. Мы видим, что прибалтийские порты в данном случае испытывают проблемы с транзитом, загрузка у них упала, и сейчас у них возникает очень много вопросов, что делать дальше», — сказал он.

Отметим, что Клайпедский порт по итогам первого квартала отчитался о снижении объема перевалки на 0,2% до 11,29 млн т. 
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