



Александр Тищенко. Об этом в эфире СТВ заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»





«С начала действия межправительственного соглашения за два месяца, март-апрель, уже отгружено полмиллиона тонн в направлении российских морских терминалов, за три года предусматриваются объемы до 10 миллионов тонн», — сказал он.





По словам Тищенко, условия перевалки таковы, что беларусские НПЗ не потеряли ничего. В то же время порты стран Балтии, через которые ранее шли грузы столкнулись с проблемами.





«Экономика транзита белорусских нефтепродуктов от перехода на российские порты ничего не потеряла. Мы видим, что прибалтийские порты в данном случае испытывают проблемы с транзитом, загрузка у них упала, и сейчас у них возникает очень много вопросов, что делать дальше», — сказал он.





Отметим, что Клайпедский порт по итогам первого квартала отчитался о снижении объема перевалки на 0,2% до 11,29 млн т.