Задержан журналист и политик Илья Добротвор





Как передает БАЖ, он успел сообщить о своем задержании.





Напомним, Илья и Инна Добротвор, у которых пятеро детей, как и многие беларусы, подверглись давлению за свою гражданскую позицию





В частности, в апреле Инну Добротвор оштрафовали на 4350 рублей за фотографии Бабарико и Тихановского в окне их квартиры, после чего она временно выехала в Польшу.



