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Задержан журналист и политик Илья Добротвор

Журналиста-фрилансера и политика Илью Добротвора задержали сегодня


Как передает БАЖ, он успел сообщить о своем задержании.

Напомним, Илья и Инна Добротвор, у которых пятеро детей, как и многие беларусы, подверглись давлению за свою гражданскую позицию

В частности, в апреле Инну Добротвор оштрафовали на 4350 рублей за фотографии Бабарико и Тихановского в окне их квартиры, после чего она временно выехала в Польшу.
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