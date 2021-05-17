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Швед нашел среди осужденных в прошлом году более 80 неонацистов. Кто-нибудь еще их видел?

Более 80 неонацистов привлечено к ответственности в Беларуси в прошлом и текущем году, сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"В прошлом и текущем году в Беларуси привлечено к ответственности более 80 лидеров и активных участников неонацистских и ультраправых организаций. Это результат того, что извне пытаются в наше общество эти идеи нацизма протолкнуть", - заявил Швед. 

Генпрокурор отметил, что еще несколько лет назад такие факты "были единичны и расценивались как нечто чуждое и чрезвычайное для нашего общества", пишет interfax.by
"И статистика, и результаты расследования уголовных дел, особенно о массовых беспорядках, и сама ситуация, которая сложилась в медиапространстве, говорит о том, что назрела необходимость принять самые решительные меры ", - подчеркнул Швед. 


 
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