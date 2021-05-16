Мнение: «Никогда еще не было оттока силовиков такого уровня»

— В интервью самой интересной оказалась последняя фраза: «Только наши члены, которые с нами работали, будут однозначно в новой Беларуси и займут даже вышестоящие должности».





Так Байпол ещё не коммуницировал. Открытым текстом и дерзко. Чтобы победить Дракона надо стать Драконом, все по классике (и тут привет жаждущим «тотальной люстрации».





Нет таких условий смены власти, при которой такая люстрация возможна. Это реалии, Беларусь не освободят ни инопланетяне, ни армии НАТО. Без помощи силовиков — никак.





Никогда ещё не было оттока силовиков такого уровня. Даже когда пропадали люди на рубеже веков, сбежали единицы. Уровень перешедших показывает, что нынешняя ситуация беспрецедентна, даже для силового блока, из которого лепили закрытую касту.





Но раскол в любом закрытом сообществе — это естественное эволюционное состояние такого сообщества. В основном по внутренним причинам, которых мы даже не видим. Когда есть условный «второй берег», то люди будут стремиться сохранять с ним контакт.





То, что уровень спикеров со стороны Байпола повышается, показывает, что не всё гладко примерно везде у силовиков, и даже если людей тихо увольнять, неизвестно кто и с какими взглядами придёт на их место.





Ситуация вечной паранойи для всех. Тоже типичная кризисная штука — общаясь с человеком при должности, ты не знаешь, кто он на самом деле и какие у него мысли. Только раньше подобный фоновый стресс использовался исключительно для разложения оппозиции. Теперь эта штука повернулась против самих создателей такой системы.