Главы МИД ЕС проведут совещание по израильско-палестинскому конфликту





Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель проведет 18 мая внеочередное совещание глав дипломатических ведомств стран ЕС, чтобы обсудить эскалацию насилия на Ближнем Востоке. Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 16 мая.





"Учитывая продолжающуюся эскалацию насилия между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю на вторник внеочередное совещание министров иностранных дел ЕС", – написал Боррель.





По его словам, дипломаты будут координировать и обсуждать то, каким образом ЕС может наилучшим образом содействовать прекращению насилия.





Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая. За неделю погибли более 170 палестинцев. Еще 1 200 получили ранения.



