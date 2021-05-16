Главы МИД ЕС проведут совещание по израильско-палестинскому конфликту
Жозеп Боррель хочет остановить насилие на Ближнем Востоке Количество жертв среди гражданского населения является неприемлемым, подчеркнул Хосеп Боррель.
Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель проведет 18 мая внеочередное совещание глав дипломатических ведомств стран ЕС, чтобы обсудить эскалацию насилия на Ближнем Востоке. Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 16 мая.
"Учитывая продолжающуюся эскалацию насилия между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю на вторник внеочередное совещание министров иностранных дел ЕС", – написал Боррель.
По его словам, дипломаты будут координировать и обсуждать то, каким образом ЕС может наилучшим образом содействовать прекращению насилия.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая. За неделю погибли более 170 палестинцев. Еще 1 200 получили ранения.
По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек. С понедельника палестинцы запустили 2 900 ракет, из которых 1 150 были перехвачены. Ееще около 500 упали на территории сектора Газа и причинили там разрушения и жертвы, пишет korrespondent.net.
15:28 16/05/2021
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