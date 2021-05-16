Александр Лукашенко не сидит сложа ноги

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Александр Лукашенко в конце мая посетит Россию, сообщили источники “Ъ” в Москве и Минске. Запланированный визит — третий с начала этого года. Как и в первых двух случаях, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным пройдут с глазу на глаз. Собеседники “Ъ” связывают частоту встреч с тем, что Россия и Белоруссия намерены к осени завершить работу над всеми «дорожными картами» по интеграции, которые, как выяснилось, больше так не называются и теперь именуются «союзными программами».









О планирующейся скорой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина 9 мая сообщила пресс-служба белорусского лидера. «Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами»,— говорится в официальном сообщении о телефонном разговоре двух лидеров, поздравивших друг друга с Днем Победы. Ни дата, ни место встречи не указывались.





О том, что визит Александра Лукашенко в Россию уже готовится, “Ъ” рассказали четыре информированных источника в российских и белорусских госструктурах. Двое назвали наиболее вероятным временем встречи конец мая.

Источник, близкий к Кремлю, в беседе с “Ъ” подтвердил, что переговоры состоятся «до конца месяца», пояснив, что их точную дату не обнародуют, «чтобы, если все сдвинется, никто не спекулировал по поводу того, что между ними пробежала черная кошка». Также пока неясно, будет ли местом встречи господ Лукашенко и Путина Москва или другой российский город.





В любом случае планируемый приезд белорусского руководителя государства станет его третьим визитом в Россию с начала этого года. Первая встреча состоялась 22 февраля в Сочи, а вторая — 22 апреля в Москве. Оба раза переговоры проходили с глазу на глаз, что, как и частота встреч, обычно говорит о важности и чувствительности обсуждаемых тем. По данным “Ъ”, в таком же формате запланирована и третья встреча.





Особенность всех последних переговоров состоит в том, что об их содержании и итогах почти ничего не сообщается. Впрочем, Александр Лукашенко и Владимир Путин каждый раз подчеркивают серьезность обсуждаемых тем.

«Наше даже внешнее — и одежда, и прочее — говорит о том, что это серьезные переговоры в обычной одежде, говорит о том, что мы просто близкие люди. У нас очень близкие народы, очень близкие страны, и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы»,— отмечал белорусский лидер в феврале в Сочи. Владимир Путин, предваряя апрельскую встречу, сказал, что обсуждать предстоит «фундаментальные вещи» и «острые вопросы».





Как Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Москве 22 апреля

Один из собеседников “Ъ”, представляющий белорусскую сторону, говорит, что президенты ищут решение проблем, которые затрудняются распутать правительства двух стран. Речь идет о работе над планом, который с 2019 года называется «Программа действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Позже программа дополнилась 31-й «дорожной картой» по интеграции экономик РФ и Беларуси в разных сферах. С тех пор «дорожных карт», во-первых, стало меньше, а во-вторых, они так больше не называются. Сейчас стороны работают над 28 союзными программами.





Меньше их стало по техническим причинам, поясняет источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров. На каком-то этапе некоторые «дорожные карты» объединили в одну союзную программу. Например, вместо тех «карт», которые касались таможни и налоговой сферы, появилась налогово-таможенная союзная программа.





Из 28 программ — 26 в полной готовности и даже парафированы профильными министрами, добавляет собеседник. Работа продолжается над двумя самыми сложными союзными программами — налогово-таможенной и нефтегазовой.

В первом случае обсуждается унификация таможенной и налоговой систем двух стран. Дискуссионные вопросы — в какой степени их можно унифицировать и когда это должно произойти. Цель — назначить конкретную дату.





По нефтегазовой союзной программе, говорят два источника “Ъ”, стороны обсуждают, с какого года цена на газ для Белоруссии будет на уровне цены для Смоленска. Также в центре внимания тема компенсации налогового маневра в нефтяной сфере. Сейчас Минск покупает российский газ по цене $128,5 за 1 тыс. кубометров и хотел бы ее снижения до $100 за 1 тыс. кубометров с 1 января 2022 года — до запланированной на 2024 год унификации таможенных и налоговых систем.





Что Александр Лукашенко говорил о своем видении сотрудничества с Россией

Позиция российской стороны состоит в том, чтобы очередность была другой — сначала унификация, а потом скидка. В качестве компромисса возможна синхронизация двух процессов. «Мы готовы снижать, но параллельно с унификацией»,— отмечает собеседник “Ъ” с российской стороны, знакомый с ходом переговоров. При этом он называет вопрос унификации налоговой и таможенной систем сложным, поскольку в каких-то вопросах ушла вперед Россия, а в каких-то — Белоруссия. Все решится на высшем уровне — двумя президентами, заключает он.





Другой собеседник “Ъ” полагает, что компромисс не просто возможен, а будет достигнут. Время для этого еще есть — закончить оставшуюся работу планируется к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое запланировано на осень.



