Фото: president.gov.ua





От имени главы государства были возложены цветы к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", а также – к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.





"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937–1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", – заявил глава государства.





В пресс-службе отметили, что по мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тыс. человек.





"Помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство всегда будут ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность. Помним сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", – заявил Зеленский.





Контекст:





В лесу вблизи поселка Быковня в Киевской области в 1930–1940 годах тайно закапывали тела тысяч людей, репрессированных и казненных НКВД. Впервые останки уничтоженных советской властью людей были обнаружены в этих лесах осенью 1941 года. Правительственная комиссия в 1988 году установила, что это место захоронения жертв сталинских репрессий, казненных в 1936–1941 годах.















