Парню, который посетил митинг ябатек в Уручье и получил 15 суток, добавили еще 15 суток ареста

27 апреля задержали 31-летнего стендопера Терентия Маринича. На парня составили протокол за мелкое хулиганство по ст. 19.1 КоАП, которое он якобы совершил уже на территории Первомайского РУВД. За это судья Анастасия Ляйковская арестовала Маринича на 15 суток.