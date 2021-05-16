Парню, который посетил митинг ябатек в Уручье и получил 15 суток, добавили еще 15 суток ареста
27 апреля задержали 31-летнего стендопера Терентия Маринича. На парня составили протокол за мелкое хулиганство по ст. 19.1 КоАП, которое он якобы совершил уже на территории Первомайского РУВД. За это судья Анастасия Ляйковская арестовала Маринича на 15 суток.
Как пишут правозащитники, 15 мая стало известно, что Терентия тайно осудили в выходной день 10 мая уже по новому протоколу по ст. 19.10 КоАП (Пропаганда или публичная демонстрация, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики). Результат — 15 суток.
Всего на сутках Маринич проведет почти месяц, пишет НН.
13:09 16/05/2021
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