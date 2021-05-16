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В Эстонии проверили авиакомпанию, которая подозрительно часто проводит полеты в Беларусь

Самолеты, принадлежащих лукашенковскому олигарху Николаю Воробью, могут возить попавших под санкции белорусских бизнесменов.




Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец получила письмо с просьбой проверить деятельность одной из авиакомпаний, частные самолеты которой могут возить попавших под санкции белорусских бизнесменов, рассказывает издание Ärileht.

В письме к министру заявляют, что многие из попавших под санкции Евросоюза продолжают посещать европейские страны на частных самолетах – в том числе «владелец белорусской нефтяной компании с бизнес-интересами в Эстонии».

Да пока полиция и пограничники, которые контролируют пассажиров и экипажи, заявляют, что не выявили лиц под санкциями.

Речь идет о самолетах с бортовыми номерами OE-ITA и OE-ITE, принадлежащих бизнесмену Николаю Воробью (владеет «Абсолютбанком», компаниями «Интерсервис», «Нефтебитумный завод» и прочим), который владеет интересами, связанными с компанией NT Marine AS эстонского бизнесмена Алексея Чульца – тот владеет двумя кораблями и оказывает услуги чартера для перевозки нефтепродуктов через море.

В декабре 2020 года Николай Воробей попал под персональные санкции Евросоюза с формулировкой «за поддержку режима Лукашенко». В бумагах ЕС он упоминается как один из главных бизнесменов с интересами в нефтяной, банковской и других сферах, а также как совладелец компании «Бремино групп», пользующейся налоговыми льготами и другой помощью властей Беларуси. После введения европейских санкций Воробей переписал свой базовый актив на менеджеров, пишет charter97.org.
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