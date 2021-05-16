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Чалый о Лукашенко: Главный его страх, что общество начинает жить помимо официоза

“Когда он видит, как всё работает без его необходимости порулить, конечно это вызывает как минимум раздражение, как максимум гнев”, — так комментирует независимый аналитик Сергей Чалый в стриме на канале "Чалый live" слова Лукашенко о том, что без государства невозможно восстановить пострадавший от пожара костёл в Будславе.

Чалый о Лукашенко: Главный его страх, что общество начинает жить помимо официоза
Сергей Чалый / Еврорадио
По мнению Чалого, в ситуации со сбором средств на восстановление храма Лукашенко снова столкнулся с тем, что общество живёт помимо контроля, указа, окрика:

“Он увидел, это главный его страх, что общество начинает жить и самоорганизовываться помимо официоза. Нынешняя ситуация, которую мы сейчас видим, очень сильно напоминает то, что я наблюдал во время приближающегося краха Советского союза, когда стало понятно, что никто не хочет и внутри этой системы вкладываться в то, чтобы продлевать её существование. То же самое примерно происходить и сейчас. На фоне деградации этой системы никто не собирается палец о палец ударить, робота идёт по инерции без того, чтобы непосредственно в таком авральном режиме Лукашенко пришлось оправдываться, и в то же самое время моментально люди самоорганизуются для пускай даже экстремальных вещей, но в принципе это признак того, что никакого руководства здесь не нужно”, — считает Чалый.

14 мая Лукашенко в очередной раз обвинил своих оппонентов в намерении присвоить деньги, которые якобы собираются на восстановление костёла:

“Без государства они ничего не сделают все равно. Но эти же “невероятные” опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже “собрали”. Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет помочь восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги”.

При этом, как подчёркивает Сергей Чалый, Лукашенко не разобрался, что сбор средств объявила Католическая церковь, а деньги собираются на счета непосредственно прихода костёла в Будславе и благотворительного католического общества “Каритас”

По состоянию на 15 мая, белорусы перевели на восстановление храма почти 325 тысяч рублей. 100 тысяч — от компаний Александра Мошенского, остальное — от физических лиц, передает Еврорадио.

Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе загорелся 11 мая. В результате его обрушилась крыша центрального нефа. 15 мая крышу обследовали альпинисты.
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