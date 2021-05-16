Вот и в пятницу 14 мая за фото документа, пересланного одному телеграм-каналу, приговорили к 18 годам капитана Генштаба Дениса Урада.





В этот же день начался судебный процесс по «делу студентов», в рамках которого двенадцать обвиняемых. А Дмитрия Таратуна приговорили к трем годам «химии» за нарисованные на трансформаторной полстанции сердце, кулак и «викторию».





UDF поинтересовался у экспертов: какой внутренней логикой руководствуются власти, вынося суровые приговоры, и какой будет реакция общества на них.





«Власти о будущем серьезно не думают»





Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что наиболее жестоко обходятся с теми, кто работал в системе или кто считается организаторами протестов.





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«Самые серьезные сроки выносят тем, кого считают организаторами протестов и «предателями», т.к. тем, кто занимал позиции внутри системы и, по мнению власти, получил от нее что-то. Есть желание запугать, в том числе, и своих: чтобы в следующий раз никто не пытался даже рыпнуться», – сказал Казакевич.





В целом очевидна установка на то, чтобы жестко карать за все вопросы, связанные с политикой.





Как суровые приговоры будут восприняты обществом: у граждан возникнет только чувство страха или что-то еще?





«Люди испытывают очень сильное чувство несправедливости. Они считают приговоры неадекватными. Соответственно уровень доверия к власти будет только падать. Все меньше и меньше людей после таких приговоров склонны доверять государственным структурам. Совсем не идет речи о том, что власти стоят на страже прав граждан, что они защищают большинство, а не меньшинство», – отметил Казакевич.





Руководство страны не понимает, к каким негативным для власти последствиями приводят жестокие политические репрессии?





«Мне кажется, что приоритетом для власти стало решение краткосрочной задачи – подавить любые проявления протеста и политической нелояльности. О будущем серьезно там не думают. Наверное, расчет на то, что со временем люди успокоятся и смирятся, примут наказание и новые правила игры, все забудут», – считает Казакевич.





Дает ли статус политзаключенного надежду на относительно быстрое освобождение?





«По крайней мере, этот статус повышает шансы на такое развитие событий. Из прошлого опыта мы знаем, что некоторые политзаключенные находились за решеткой годами, но другие выходили на свободу довольно быстро после вынесенного приговора. Многое будет зависеть от внешнеполитической конъюнктуры. Статус политзаключенного гарантирует как минимум большое внимание со стороны международного сообщества и правозащитных организаций», – сказал Казакевич.





«Этот режим уже все проиграл, он не сможет надолго удержаться»

Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич в комментарии UDF отметил, что власти поддались эмоциям.









Фото: svaboda.org





«Видимо, ни о чем кроме как о мести они сейчас думать не могут. При том, что люди выходили на мирные шествия, рассчитывая, что власть у нас цивилизованная и сама подаст в отставку. Не щадят никого – ни женщин, ни совсем молодых людей (а то и подростков), ни пенсионеров», – сказал Богданкевич.





По данным правозащитников в Беларуси как минимум 6 несовершеннолетних политзаключенных.





Какими будет последствия массовых политических репрессий в стране?





«Симпатий власти со стороны населения они, конечно, добавить не могут – наоборот. Вряд ли кто-то спокойно может воспринимать издевательство над своим народом. Но руководство страны сейчас не думает о доверии со стороны населения, думает только о том, как в этот конкретный момент сохранить власть своих руках. Но я думаю, этот режим уже все проиграл, не думаю, что он сможет надолго удержаться», – считает Богданкевич.





Он сравнил ситуацию в Беларуси и соседней России.





«Как уже в мире критикуют Россию за политические репрессии, но там далеко до того уровня репрессивной практики, которая сегодня есть в Беларуси. Даже в России не такой жестокий режим как здесь», – считает Богданкевич.









По его мнению, многое в Беларуси будет зависеть от того, что Москва решит делать с Лукашенко дальше.





«Он все еще у власти только потому, что режим в России поддерживает его. Но если эта опора немного надломится, произойти может все что угодно», – полагает Богданкевич.