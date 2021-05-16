Экс-глава Нацбанка Беларуси: Этот режим уже все проиграл













«Видимо, ни о чем кроме как о мести они сейчас думать не могут. При том, что люди выходили на мирные шествия, рассчитывая, что власть у нас цивилизованная и сама подаст в отставку», – сказал Богданкевич.





«Руководство страны сейчас не думает о доверии со стороны населения, думает только о том, как в этот конкретный момент сохранить власть своих руках. Но я думаю, этот режим уже все проиграл, не думаю, что он сможет надолго удержаться», – считает Богданкевич.





По его мнению, многое в Беларуси будет зависеть от того, что Москва решит делать с Лукашенко дальше.





«Он все еще у власти только потому, что режим в России поддерживает его. Но если эта опора немного надломится, произойти может все что угодно», – полагает Богданкевич.