Гудков: 62% боятся. Фото: Левада-Центр / Facebook





"Никакого желания воевать нет. Наоборот, поднялся очень сильно страх перед мировой войной. Он вышел, вообще говоря, на вторую позицию. Первая позиция – это такой хронический страх за детей, за близких. [...] На втором месте с очень сильным ростом – это страх перед мировой войной. 62% боятся", – сказал он, пишет Гордон.





По словам социолога, этот показатель за последние несколько лет вырос в два раза.





"В то, что война придет извне – откуда-то от НАТО, от американцев и прочее, – в это не очень верят", – объяснил Гудков.





Ведущая радиоэфира спросила его об отношении общества к пропагандистской фразе в РФ "можем повторить".





"Это небольшая часть агрессивно настроенных людей, люмпенизированных, как правило, мужчин. И это не более 12–14% на пике даже. А вся вот эта милитаристская риторика – "можем повторить", "сотрем в пыль" – с одной стороны, конечно, вызывает некоторое чувство удовлетворения: мы вновь стали сильными, всем показали зубы, заставили себя уважать, а с другой стороны – мокрые штаны, просто страх, чем платить будем. И это очень сильное чувство", – считает руководитель "Левада-центра".







