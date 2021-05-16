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Павла Северинца зарегистрировали как «экстремиста»

Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец был зарегистрирован как «экстремист», при этом во время суда не отвечает на какие-либо вопросы. Об этом написала на своей официальной странице в социальной сети Facebook жена политика Ольга Северинец.


Источник фото: Наша Нива
 
Во время проведения судебного процесса над Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» в Могилевском областном суде сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» молчал.
«Суд над Павлом продолжается, судебные процессы проходят каждый день в довольно быстром темпе, а это значит, что через пару недель мы сможем узнать вердикт. На суде Павел молчит. Ничего не говорит, на вопросы не отвечает. Он несколько раз подчеркивал этот момент в своих письмах. Он говорит, что сказал в своих книгах все, что хотел», - написала она.

По сообщениям самого Северинца, он значится как «экстремист», а его жена утверждает, что таковым его отметили, чтобы «разбить мужчину в тюрьме».
Сообщается, что на данный момент родственникам письма от заключенного не приходят.

«В его камере провели такой "шмон", что с матрасом выставили за двери не только его как "экстремиста", но и всех других сокамерников, намекая, что они страдают из-за него одного», - подчеркнула жена Северинца, пишет Политринг.
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