Раскрыт египетский план перемирия между Израилем и сектором Газа





По данным источников телеканала, он включает замораживание строительства поселений на территориях Палестины, прекращение сноса палестинских домов, требование уважать мусульманские и христианские святыни в Иерусалиме и прекратить произвольные аресты и насилие против палестинцев.





Еще один пункт предусматривает прекращение ракетных обстрелов из сектора Газа.



