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Раскрыт египетский план перемирия между Израилем и сектором Газа

Телеканал "Аль-Арабия" раскрыл детали египетского плана по перемирию между Израилем и сектором Газа в свете продолжающейся эскалации напряженности и обмена ракетными ударами, передает РИА Новости.


По данным источников телеканала, он включает замораживание строительства поселений на территориях Палестины, прекращение сноса палестинских домов, требование уважать мусульманские и христианские святыни в Иерусалиме и прекратить произвольные аресты и насилие против палестинцев.

Еще один пункт предусматривает прекращение ракетных обстрелов из сектора Газа.

Ранее представители ХАМАС называли Египет в числе стран-посредников, которые готовят предложения по урегулированию напряженности, возникшей в связи с новым этапом обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет ru.oxu.az.
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