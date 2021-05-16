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Министр иностранных дел назвал действия РФ возле границ Украины "отведением войск без отведения войск"

"Адекватного" отвода российских войск от границ Украины не наблюдается. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Deutsche Welle.




"Мы не видим отвода российских войск, которое было бы адекватным тому количеству войск, которые сосредоточены вдоль границы Украины и оккупированных территорий. То, что происходит, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах", – сказал украинский дипломат.
По его словам, изменилась только переброска воинских частей, "но угроза не миновала".

"Знаете, в Советском Союзе были показательные суды, процессы без всякого правосудия. А то, что мы сегодня наблюдаем, – это отвод войск без отвода войск. И нам следует оставаться бдительными в этом вопросе", – объяснил Кулеба.
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