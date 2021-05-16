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Тихановская обсудила в Греции создание международной коалиции в поддержку Беларуси

По словам Светланы Тихановской, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заверил ее в том, что вопрос санкций и Всеобъемлющего плана помощи Беларуси будет решен в ближайшее время.

Тихановская обсудила в Греции создание международной коалиции в поддержку Беларуси
Светлана Тихановская и Никос Дендиас
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которую многие белорусы считают победительницей президентских выборов 2020 года, провела в Греции встречу с министром иностранных дел страны Никосом Дендиасом, на которой обсудила создание международной коалиции в поддержку Беларуси. Об этом пишет пресс-служба Светланы Тихановской в ее в Telegram-канале вечером в субботу, 15 мая.

Сообщается, пишет DW, что другими темами встречи двух политиков стали последнее заседание министров иностранных дел государств - членов ЕС в Брюсселе, а также принятие четвертого пакета санкций против режима нынешнего правителя Беларуси Александра Лукашенко и Всеобъемлющего плана ЕС для Беларуси.

"Министр Дендиас заверил меня, что все страны ЕС поддерживают белорусов и что вопрос санкций и Всеобъемлющего плана помощи будет решен в ближайшее время", - заявила Тихановская по итогам этой встречи.

Тихановская на Дельфийском экономической форуме


Во время своего пребывания в Греции Светлана Тихановская выступила на Дельфийском экономическом форуме, где призвала международное сообщество провести конференцию высокого уровня по Беларуси, а также помочь привлечь к ответственности всех виновных в нарушении прав человека в Беларуси. 

В тот же день политик провела встречу с бывшим премьер-министром Греции Георгиосом Папандреу, во время которой подняла такие темы, как обсуждение в Совете Европы ситуации в Беларуси и новые способы давления на режим Лукашенко. Как указывает пресс-служба Тихановской, у грека Георгиоса Папандреу - белорусские корни, его прадед Зыгмунт Минейко в 1863 году был участником восстания Кастуся Калиновского.

Встреча Тихановской с премьером Северной Македонии


Позже Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Республики Северная Македония Зораном Заевым, которого поблагодарила за введение санкций против режима Лукашенко и активную поддержку гражданского общества Беларуси. "С 1 января 2022-го Северная Македония становится членом Тройки ОБСЕ, поэтому важно налаживать партнерство уже сейчас - для прочных отношений с новой Беларусью", - отметили в пресс-службе политика.
Источник:  Елена Гункель
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