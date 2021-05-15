«Белорусский Народный Фронт» выбрал нового временного руководителя





Вадим Саранчуков. Фото: novychas.by





Вадиму Саранчукову 41 год, юрист, окончил юридический факультет Гродненского университета. С 1998 года занимает активную общественную позицию, был активистом «Молодого фронта», а с 2017 года занимал должность заместителя председателя Партии БНФ.



