«Белорусский Народный Фронт» выбрал нового временного руководителя
Сойм Партии БНФ назначил временно исполняющим обязанности руководителя организации гродненца Вадима Саранчукова, пишет Белсат.
Вадим Саранчуков. Фото: novychas.by
Вадиму Саранчукову 41 год, юрист, окончил юридический факультет Гродненского университета. С 1998 года занимает активную общественную позицию, был активистом «Молодого фронта», а с 2017 года занимал должность заместителя председателя Партии БНФ.
Напомним, лидер оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусёв задержан 12 апреля. Политик находится в следственном изоляторе Комитета госбезопасности в Минске по уголовному делу.
БП
21:31 15/05/2021
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