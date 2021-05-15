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«До субботы сказали собрать». Узнали, как на БМЗ идет сбор подписей под «антисанкционным письмом»

БМЗ объявил о сборе подписей под открытым письмом к зарубежным партнёрам с просьбой не вводить санкции против жлобинского предприятия.

«До субботы сказали собрать». Узнали, как на БМЗ идет сбор подписей под «антисанкционным письмом»
 «Сильные новости» узнали, как руководство поясняет металлургам мотив «антисанкционной кампании» в условиях того, что «завод вне политики».

В редакцию «Сильных новостей» обратились сразу несколько читателей — работников БМЗ. Все они рассказали, что в их подразделения уже приносили «бумагу» с просьбой или даже требованием подписаться.

В официальном заявлении предприятия говорилось, что подписи будут собирать в структурных подразделениях и в профкоме. Так и есть — с работником «готовы проработать вопрос» все звенья руководящего состава, а также провластный профком.

— Минут 40 над нами стоял старший мастер с просьбой подписать письмо, хотя мы ему сразу сказали, куда он может идти с этим «листом», — рассказывает рабочий одного из подразделений БМЗ. — Он пытался доказать, что это «совсем не политика». Мол, предыдущее письмо — да, касалось политики, а это — нет. Затем в ход пошло: «Ну, пожалуйста, это все равно ничего не решает, тем более, от ваших четырех-пяти подписей никому не станет ни холодно, ни жарко». Тогда мы парировали: «Так зачем их выпрашивать, если они ничего не решают?». Он опять: «Ну вы поймите, „натянут“ меня, потом начальника цеха, а он — опять меня, а я — вас».

Тогда рабочие уточнили: «А что, завод уже не вне политики?» На что начальник, по их словам, заявил, что им разницы быть не должно. «Завод дает вам работу, и вы должны его выручать в сложные моменты. А если заказов у нас не будет, заводчане останутся без зарплат. А я хочу 100-процентную премию», — передают слова начальника бмзовцы.

— Мы ответили, что заказами пусть занимаются маркетологи — это их работа. И мы заводу ничего не должны, он нам зарплату платит не за просто так, а за труд, и очень тяжелый труд. Поэтому это еще кто кому должен, — вспоминают диалог со старшим мастером металлурги.

Он ушел, но спустя полчаса вернулся, спросить не передумали ли. Ответ был очевиден, поэтому через некоторое время к рабочим пришел уже начальник «рангом» пониже —мастер. По словам жлобинчан, он начал рассказывать, за что могут уволить каждого из присутствующих в помещении: «Пару талонов — и вылетите отсюда». Металлурги пожелали мастеру удачи.

Похожую реакцию встретило начальство еще в одном цехе. Там в актовом зале собрали коллектив дежурной смены — человек 30-40. Начальник на «планерке» зачитал текст письма и пояснил для чего это нужно.

— Что-то пробубнел себе под нос, — передают подробности истории очевидцы. — А затем поднял на нас глаза. Кто-то из зала спросил: это все? Он кивнул головой. Тот человек тогда поднялся с места и пошел к выходу. Его примеру последовали остальные. Так начальник и остался один в том зале с листком в руках.

— А в нашем цехе «втихую» все проходит. В кабинет к начальнику вызывают только тех, в ком уверены, что подпишут, — рассказал еще один заводчанин. — На всеобщее обозрение этот вопрос выставить боятся.

— К нам пришел мастер, сказал: вот в профкоме дали бумагу, читайте, подписывайте. Кто «ябатька» — тот подписывает. Кто в теме (а таких, к сожалению, единицы) — игнорит, — комментирует сбор в своем подразделении еще один работник БМЗ.

От кого-то на заводе даже «прячут» письма — чтобы не видели, кто там уже подписался, рассказала одна заводчанка.

Но есть и цеха, где «подписная кампания» проходит спокойно: начальник на сменно-встречном собрании «очень корректно предложил поставить подписи». Никакого давления, говорят работники этого подразделения, не было.

«До субботы сказали собрать», — говорили при этом начальники практически в каждом цехе, рассказали жлобинские металлурги.

Напомним, с августа прошлого года с БМЗ уволили более 30 человек, которые вступили в стачку либо активно проявляли свою гражданскую позицию. Кроме того, в феврале в Жлобине осудили трёх работников БМЗ за забастовку 17 августа, приговорив их к реальным срокам — до 3 лет колонии.

Недавно уволенные металлурги записали видеообращение, за что каждого после наказали административным арестом. В настоящий момент свои 15 «суток» отбывает экс-заводчанин Дмитрий Шашков.


 
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