Светлана Тихановская до выдвижения кандидатом в президенты Беларуси / vk.com





Год назад завершилась регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты Беларуси на выборах 2020-го года.





Свои инициативные группы тогда зарегистрировали 55 претендентов на статус кандидата в президенты.





Среди них были экс-банкир Виктор Бабарико, бывший глава ПВТ Валерий Цепкало и жена блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.





Сам блогер на момент окончания подачи необходимых документов в ЦИК отбывал административный арест. Светлана Тихановская подала документы на регистрацию инициативной группы от его имени. Однако в Центризбиркоме выяснилось, что подавать документы она может, а подписывать - нет.





"В сложившейся ситуации нами принято решение подать заявление на регистрацию инициативной группы по сбору подписей для выдвижения кандидатом в президенты жены Сергея — Светланы Тихановской", — сообщалось тогда в Telegram-канале "Страна для жизни".





И сейчас





Около тридцати заявок на регистрацию инициативных групп подали “кандидаты протесты”, которых возглавлял политик Николай Статкевич. Они планировали использовать избирательную кампанию как легальную возможность для организации митингов и встреч с людьми.





Уже 20 мая ЦИК решил, что допустит к этапу сбора подписей только пятнадцать инициативных групп.





После завершения этапа сбора подписей в качестве кандидатов в президенты были зарегистрированы пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Конопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.



