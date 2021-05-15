Ситуация в Израиле и Секторе Газа: как может развиваться конфликт

Боевые действия между Израилем и террористической организацией "ХАМАС", контролирующей Сектор Газа, с участием боевиков "Исламского джихада" стали самыми масштабными за последние семь лет. И гораздо дольше на улицах израильских городов не было такого уровня насилия и жестокости в столкновениях между евреями и арабами.





Каждые сутки, начиная с 10 мая, с территории Сектора Газа по Израилю выпускаются сотни ракет. Впрочем, как сообщают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), около четверти из них падают незадолго после взлета, непосредственно на палестинской территории. 90% остальных ракет нейтрализуются системой противоракетной обороны "Железный купол". И тем не менее, на израильской стороне уже есть жертвы среди населения.





В ответ Израиль наносит удары по местам запуска ракет, базам боевиков "ХАМАС" и "Исламского джихада", фабрикам по производству оружия и военной инфраструктуре, всего – более полутысячи объектов. В ходе этих атак ликвидированы и несколько старших командиров боевиков.





Рассчитывать на скорое прекращение конфликта пока не приходится. В штабе ЦАХАЛ разработали и несколько вариантов наземной операции на территории Сектора Газа, если такая понадобится. В "ХАМАС" угрожают расширить зону обстрелов на всю территорию Израиля, тогда как пока большинство их целей находятся на юге и в центре страны.

Столичный вопрос

Ситуация в Израиле начала ощутимо накаляться примерно во второй половине апреля, во время священного для мусульман месяца Рамадан. Эпицентром противостояния стал восточный Иерусалим, в частности так называемый "Старый город". Среди прочих культовых сооружений разных религий там расположена и мечеть Аль-Акса – третья по значению святыня ислама.





Возле мечети как раз и случились первые столкновения между палестинцами и израильской полицией. Это произошло после того, как мусульманам запретили собираться на ступеньках Дамасских ворот Старого города, по соображениям безопасности. Еще одним поводом стало решение суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джиррах в восточном Иерусалиме. В район пришлось вводить дополнительные силы израильской полиции.





Пытаясь как-то сгладить напряжение, власти Израиля изменили маршрут традиционного марша израильтян в "День Иерусалима" 10 мая, чтобы шествие прошло мимо арабских кварталов. Был закрыт и вход на Храмовую гору, где расположена мечеть Аль-Акса. Но эти действия вызвали очередную волну уличной агрессии со стороны арабов.





Боевики "ХАМАС", в свою очередь, приступили к обстрелам территории Израиля из Сектора Газа, после чего конфликт вышел на новую стадию, продолжающуюся до сих пор.





Палестинцы после обострения конфликта с Израилем (Фото: twitter.com/paldf)





Восточный Иерусалим перешел под контроль Израиля еще в 1967 году, после победы в Шестидневной войне. В 1980 году Кнессет признал весь город столицей Израиля.





Вопрос о статусе восточного Иерусалима обострился в 2017 году, когда администрация США времен Дональда Трампа решила перенести в этот город свое посольство из Тель-Авива. Бывший американский президент в целом проявлял большую активность на израильском направлении, разработав собственный план мирного урегулирования, в своем стиле назвав его "сделкой века".





Документ предусматривал среди прочего обширную перекройку территорий между Израилем и Палестиной. Власти Израиля инициативу горячо поддержали, палестинцы – наоборот, потому конкретных шагов по реализации "сделки века" так и не случилось. Зато она стала дополнительным поводом для исламистских организаций в Палестине и за ее пределами призывать к агрессии против Израиля.

Выборы и коалиции

Палестина, официально признанная государством 138 странами-членами ООН, (США, Австралия, Канада, большинство стран Западной Европы Палестину в этом качестве не признали), географически и политически расколота на две части. Западным берегом реки Иордан управляет Палестинская национальная администрация во главе с президентом и лидером движения "ФАТХ", 85-летним Махмудом Аббасом.





Узкая полоса земли вдоль Средиземного моря, Сектор Газа, с 2007 года находится под контролем террористической группировки "ХАМАС". Ультрарадикальный "ХАМАС" и более умеренный (по крайней мере, по палестинским меркам) "ФАТХ" между собой находятся в крайне напряженных отношениях. В 2007 году между их сторонниками случился кровопролитный вооруженный конфликт, вследствие которого контроль над Газой перешел к "ХАМАС".





С тех пор обе силы неоднократно делали попытки примириться, но без особого успеха. На 22 мая были назначены первые с 2006 года парламентские выборы. Но в конце апреля Аббас выборы отменил, формальная причина – необходимость провести голосование в том числе и в восточном Иерусалиме.





Однако и израильские, и мировые СМИ уверены, что настоящая причина отмены долгожданных выборов – гораздо более высокая популярность "ХАМАС", что грозило утратой Аббасом и "ФАТХ" власти уже на всей территории Палестины, если бы выборы состоялись.





Отмену выборов издание The Jerusalem Post называет одной из причин, почему "ХАМАС" пошел на резкую эскалацию конфликта с Израилем. Среди других – желание представителей группировки оседлать протестную волну после событий в восточном Иерусалиме, показать себя единственными "настоящими защитниками палестинцев", ослабить политические позиции Аббаса, утвердиться на международной арене в качестве тех, с кем нужно вести переговоры об урегулировании.





"ХАМАС" признан террористической организацией в США, Евросоюзе, Канаде и ряде других стран, но не в России. Более того, руководители организации периодически посещают с визитами Москву и проводят там встречи с российскими топ-чиновниками.





Основную поддержку боевикам, в первую очередь военную, оказывает Иран. Это касается поставок различных типов ракет, которые используются при обстрелах Израиля. И которые позволяют поражать цели уже и в центре страны, в отличие от кустарно сделанных ракет предыдущих поколений, обладающих малым радиусом действия.





Израильский МИД пока публично не признает причастность Тегерана к текущей эскалации, возможно, не желая еще больше обострять обстановку. В самом Израиле политическая ситуация к моменту начала боевых действий также выглядела очень непростой. Страна уже более двух лет находится в состоянии перманентного политического кризиса, за это время уже четырежды проводились досрочные выборы.





Главная причина – неспособность сформировать более-менее устойчивую коалицию в крайне фрагментированном парламенте. Низкий проходной барьер на выборах в Кнессет – 2% – позволяет попадать туда множеству мелких партий очень разной идеологической направленности.





Так, 120 мест в текущем созыве, избранном в марте этого года, делят между собой сразу 13 партий. Премьер-министр и глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, возглавляющий израильское правительство еще с 2009 года, в отведенный законом срок не смог сформировать парламентскую коалицию в свою поддержку. Потому мандат на сбор большинства в Кнессете перешел к конкуренту Нетаньяху и главе партии "Еш Атид" Яиру Лапиду.





Удастся ли ему заручиться достаточной поддержкой других партий – неизвестно. По крайней мере, в израильских СМИ появлялась информация, что переговоры могут закончиться успешно, и вот-вот может появиться официальное объявление о формировании коалиции между Лапидом и главой партии "Ямина" Нафтали Беннетом. После чего Нетаньяху, естественно, пришлось бы уйти в оппозицию.





После эскалации конфликта с арабами переговоры пришлось заморозить. Ведь никакой формат коалиции в Кнессете не складывался без 10 мандатов от двух арабских сил – блока "Объединенный список" и партии "РААМ". А вступать в формализованный альянс с арабами на фоне происходящих событий – крайне рискованно.





Да и арабские избиратели могли не понять аналогичного шага со стороны своих избранников. Тем более, что все депутаты Кнессета держат в уме перспективу очередных, уже пятых, досрочных парламентских выборов, на случай, если никакую коалицию опять не получится собрать.





Вечером четверга появилась информация, что Беннет счёл неактуальным в новой реальности формирование совместного правительства с Лапидом. Что делает ещё более вероятным сценарий пятых выборов в Израиле.

Отцы и дети

Все внутриполитические перипетии в Израиле, безусловно, ушли далеко на второй план на фоне нынешнего противостояния с палестинцами. Тем более, что опасность теперь грозит не только с неба.





Уличные столкновения между евреями и арабами в последние дни ощутимо вышли из-под контроля. Спираль насилия начала стремительно раскручиваться. Беспорядки происходят непосредственно в израильских городах по всей территории страны. В целом арабы составляют примерно пятую часть всех жителей Израиля, хотя есть районы, где арабское население находится в численном большинстве (при этом не все арабы являются мусульманами, что также играет свою роль).





На улицах многих городов продолжаются массовые стычки между местными евреями и арабами, поджоги автомобилей и погромы магазинов, коллективные нападения на дома и избиения случайных прохожих.





И хотя полиция пытается по мере сил брать ситуацию под контроль, получается это далеко не сразу. Так, до сих пор одним из эпицентров противостояния остается город Лод неподалеку от Тель-Авива. 12 мая мэр города заявил о "полной потере контроля" над ситуацией и о том, что "в Лоде разразилась гражданская война". Несмотря на усиленные патрули полиции, введение комендантского часа и перекрытие въездов в Лод, беспорядки в городе остановить не удалось.





Сейчас главный вопрос, который заботит жителей Израиля: не перерастет ли противостояние в так называемую "третью интифаду" – вооруженное восстание палестинских арабов против Израиля.





Первая интифада продолжалась с 1987 по 1993 год, вторая ("Интифада Аль-Аксы") – с 2000 по 2005-й. Общее количество жертв обеих конфликтов исчисляется тысячами человек. Вторая интифада повлияла на решение властей Израиля полностью покинуть Сектор Газа в 2005-ом, выведя оттуда свои войска и эвакуировав еврейские поселения.





Как отмечает в своей колонке для The Wall Street Journal директор Ближневосточного центра отчетов и анализа Джонатан Спайер, шансы на третью интифаду пока выглядят невысокими. Дело в том, что арабы, по его словам, не представляют собой единой силы, а состоят из различных групп: граждане Израиля, резиденты Иерусалима, жители Сектора Газа, население территорий, управляемых Палестинской национальной администрацией на Западном берегу Иордана.





"Этих людей в основном объединяет общая исламская религиозная идентичность и в меньшей степени – общее представление о палестинской национальности. Но их непосредственные интересы и политические взгляды во многом расходятся", – отмечает Спайер. Политическое противостояние между "ХАМАС" и "ФАТХ" и отсутствие единого общепризнанного палестинского лидера также играют свою роль.





Безусловно, нельзя исключать и внешнего фактора эскалации. Если, к примеру, Иран все же решит вмешаться в конфликт руками движения "Хезболла", базирующегося на территории Ливана. И тем самым открыть, по сути, второй фронт уже на севере Израиля. Но главная опасность, пожалуй, состоит в другом.





Движущая сила текущих уличных противостояний в Израиле – это, как правило молодые и даже очень молодые люди. В отличие от своих родителей, они могли и не застать времена многочисленных арабо-израильских войн прошлого века. И тем не менее, уровень агрессии по отношению друг к другу у них зашкаливает. Одним из первых поводов к беспорядкам стало видео, на котором арабы бьют еврея-ортодокса – и появилось оно в соцсети TikTok, дав старт "флэшмобу" насилия.





В случае с арабами ситуация особенно примечательна тем, что многие молодые люди наверняка являются потомками тех, кто приехал в Израиль за последнюю четверть века. По ряду оценок, примерно половина из этих иммигрантов – те, кто так или иначе сотрудничал с израильскими властями и был вынужден убегать от возмездия со стороны "ХАМАС" и других экстремистских организаций.





А многие наверняка просто стремились любой ценой выехать из нищей территории Сектора Газа, управляемой террористами из "ХАМАС". Теперь же их дети опять участвуют в запуске новой волны насилия. И даже если третьей интифады не случится, перспектива новых конфликтов в будущем представляется весьма вероятной.



