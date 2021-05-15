Действующие силовики рассказали Светлане Тихановской о том, что сейчас происходит в их системе. Об этом сообщил представитель по международным отношениям штаба Валерий Ковалевский на канале Светланы Тихановской.





— Мы со Светланой провели разговор с действующими представителями силовых структур. Мы рады, что нам удается устанавливать такие контакты, несмотря на все противодействие системы. Мы услышали, что силовиков режим постоянно подвергает стрессу и проверкам, регулярно ищет предателей.





Паранойя докатилась до попыток установить контроль над личными контактами и подписками в телеграме каждого силовика. Проверка телефонов стала обычной практикой. Отток кадров не прекращается, из-за недостатка людей происходит переход специалистов даже между конкурирующими ведомствами, — рассказал Ковалевский.





По его словам, представители силовых ведомств сообщили об отсутствии массовых поощрений за свою работу и общее подавленное настроение.





— Настроение у них подавленное. От ситуации начинают уставать даже те их коллеги, которые ранее не имели конкретной позиции и не были сторонниками протестующих. Относительно появившейся платформы «Рабочы рух», многие понимают, что не смогут пойти против настоящих рабочих, которые «знают цену куску хлеба», — процитировал представитель штаба Тихановской.





Он подчеркнул, что в настоящее время самым важным вопросом для действующих силовиков является беспокойство о своем будущем.





— Многие называют Лукашенко «сбитым летчиком», но не знают, какова будет их судьба после того, как его время у власти подойдет к концу. Наша позиция в данном вопросе однозначна: звания и ранги сотрудников и дипломатов будут восстановлены, выслуга за настоящую службу Родине и защиту своего народа и интересов государства будет сохранена.





Те, кто не совершал тяжких и особо тяжких преступлений, также смогут остаться на своих местах и продолжать службу. Государство не будет преследовать или люстрировать таких сотрудников, — сказал Ковалевский.





Он сообщил, что команда Светланы Тихановской уже готовит к публикации проект программы поддержки тех, кто поддержал перемены в Беларуси, и за это подвергся давлению, штрафам или увольнению. Проект включает отмену долгов из-за расторжения контрактов, восстановление званий, дипломатических рангов и трудового стажа. Также проект включает список государственных структур и фондов, которые могут стать источниками средств для этой поддержки.





Однако при этом, заявил представитель Тихановской, у всех людей останется право на возбуждение или возобновление дел в адрес конкретных лиц, к которым останутся претензии, отмечает gazetaby.com





— И это касается не только силовиков, но и судей, следователей, прокуроров, пропагандистов, чиновников, — уточнил Ковалевский.



