Само это обсуждение украинской ситуации не выглядит стандартной темой российско-белорусских консультаций, раньше такого не было. На своей апрельской встрече Путин и Лукашенко разыграли забавную сценку: Путин предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому обсуждать донбасский кризис с руководителями "народных республик", а Лукашенко поддерживал, возмущался украинским нежеланием возвращаться на переговоры в Минск и советовал Зеленскому учиться хорошим манерам. Причем Путин подавал реплики в традициях советских эстрадных дуэтов, а Лукашенко охотно подхватывал – и, кажется, ему даже нравилась эта новая роль!





фото: Спутник





Я понял, какой именно дуэт мне напоминают эти двое. Конечно же, Тарапунька и Штепсель, украинские комики Юрий Тимошенко и Ефим Березин, любимцы публики далеких 1970-х. Даже типажи совпадают: Штепсель невысокого роста, но с большими амбициями, говорил на хорошем русском языке; Тарапунька – долговязый, немного ироничный и сконфуженный, говорил, чтобы были слышны нотки украинского языка, а в результате получалось примерно так, как у Лукашенко. Штепсель, как правило, подавал реплики на правах "старшего брата", а Тарапунька реагировал. Послушай, Тарапунька! Послушайте, Александр Григорьевич!





Дуэт с Путиным стал для Лукашенко не просто единственным доказательством легитимности, но и важным инструментом сохранения власти





Это и есть главный на сегодня внешнеполитический результат белорусских протестов и делегитимизации белорусского правителя на международной арене: Путин и Лукашенко превратились в дуэт! Лукашенко всё еще не готов к интеграции по-путински, Путин все ещё не стремится одалживать деньги просто за обещания продолжить переговоры по бесконечным "интеграционным картам". Но теперь, когда возможности маневра белорусского президента на международной арене сузились до ширины щели, Лукашенко вынужден подхватывать путинские реплики с ловкостью опытного комического артиста – и во время личных встреч и, как видим, во время телефонных разговоров. Лукашенко лишился права на собственную позицию даже по вопросам, которые всегда использовались для доказательства его независимой позиции – например, по отношениям с Украиной. Дуэт с Путиным стал для него не просто единственным доказательством легитимности, но и важным инструментом сохранения власти.





Трудно предсказать, как далеко продвинется кремлёвский Штепсель, сможет ли он приучить Тарапуньку не только соглашаться с каждой его фразой и вовремя кивать, но и превратить Беларусь в еще один российский регион, пусть с фиктивным суверенитетом.





Понятно, что Путину этого очень хочется, – иначе российские спецслужбы не разыграли бы историю с подготовкой "переворота" в Минске и не пугали бы белорусского президента покушениями.



