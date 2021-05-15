За полторы минуты чиновник, слушая Лукашенко, кивнул больше 30 раз

За полторы минуты чиновник, слушая Александра Лукашенко, кивнул больше 30 раз. Это был председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он сопровождал Лукашенко во время посещения им фермерского экорынка в Минском районе.





Впрочем, Турчин мог кивнуть и больше раз — после 30-го кивка мы попросту сбились со счета.





Александру Турчину 45 лет. Он был первым заместителем премьер-министра. На пост председателя Миноблисполкома назначен в конце 2019 года.



