Третий в этом году визит правителя Беларуси Александра Лукашенко в Россию уже готовится и может состояться в конце мая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских и белорусских госструктурах.





О встрече объявила пресс-служба Лукашенко 9 мая, после его телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным. Она сообщила, что президенты договорились встретиться «в ближайшее время» и обсудить проблемы, которые стоят перед странами.





Газета со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, пишет, что переговоры состоятся до конца месяца. При этом собеседник издания отметил, что дату не раскрывают для того, «чтобы, если все сдвинется, никто не спекулировал по поводу того, что между президентами пробежала черная кошка», пишет РБК.





Пока неясно, в каком именно российском городе будут встречаться президенты.





Переговоры глав государств пройдут с глазу на глаз, как и предыдущие, пишет «Коммерсантъ». Один из источников, представляющих белорусскую сторону, пояснил, что президенты стремятся разрешить те вопросы, с которыми возникают затруднения у правительств.





Это, в том числе, вопрос создания «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Она включала в себя 31 «дорожную карту» по интеграции экономик Беларуси и России в разных сферах, однако со временем их число сократилось до 28 и называться они стали союзными программами, пишет газета.





Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

Из них, по словам ее источника, 26 полностью готовы и предварительно одобрены профильными министрами. Сейчас работа ведется над двумя оставшимися — налогово-таможенной и нефтегазовой.





В первом случае стороны обсуждают унификацию таможенной и налоговой систем двух стран. Источник издания подчеркивает, что в каких-то вопросах вперед ушла Россия, в каких-то — Беларусь, и решать проблему унификации будут президенты.





В обсуждении нефтегазовой программы фигурируют два вопроса: цены на газ для Белоруссии и компенсация налогового маневра в нефтяной сфере.





Подробнее о цене.

Сейчас Минск покупает российский газ по цене $128,5 за 1 тыс. кубометров и хотел бы ее снижения до $100 за 1 тыс. кубометров с 1 января 2022 года — до запланированной на 2024 год унификации таможенных и налоговых систем, пишет kommersant.ru

Вечером стулья - утром деньги

Позиция российской стороны состоит в том, чтобы очередность была другой — сначала унификация, а потом скидка. В качестве компромисса возможна синхронизация двух процессов. «Мы готовы снижать, но параллельно с унификацией»,— отмечает собеседник “Ъ” с российской стороны, знакомый с ходом переговоров. При этом он называет вопрос унификации налоговой и таможенной систем сложным, поскольку в каких-то вопросах ушла вперед Россия, а в каких-то — Белоруссия. Все решится на высшем уровне — двумя президентами, заключает он.





Другой собеседник “Ъ” полагает, что компромисс не просто возможен, а будет достигнут. Время для этого еще есть — закончить оставшуюся работу планируется к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое запланировано на осень.





Напомним, в 2021 года Лукашенко два раза приезжал в Россию: 22 февраля в Сочи, и 22 апреля в Москву.







