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ЕС призвал Беларусь выполнять обязательства перед ООН и ОБСЕ

Евросоюз призвал белорусские власти выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ и обеспечивать уважение прав человека и основных свобод.

Об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном после того, как сегодня дипломаты ЕС не смогли попасть в зал суда, где начался процесс над группой студентов и преподавателей за протест против фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

«Дипломатические миссии имеют международно-признанное право в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях следить за развитием событий в ключевых странах, в которых они работают, включая проведение важных судебных слушаний. Прозрачность судов в Беларуси закреплена законом, чтобы гарантировать фундаментальное право всех задержанных на независимое и справедливое судебное разбирательство. Мы призываем Беларусь выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ и обеспечивать уважение прав человека и основных свобод, в том числе в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах», - говорится в сообщении, пишет afn.by
Перед началом судебного процесса по делу студентов у здания суда собрались более 100 человек. Пройти внутрь не разрешили, в частности, журналистам независимых СМИ, а также многим родственникам. В зал пускали адвокатов и не более двух родственников каждого обвиняемого.

После призывов разойтись сотрудники ОМОН начали задерживать собравшихся. По данным ГУВД Мингорисполкома, в территориальное РУВД Минска доставлены 14 человек, отказавшихся "выполнить законные требования сотрудников милиции". В числе задержанных – журналист tut.by и экс-лидер ОГП Анатолий Лебедько.

Девять студентов различных минских вузов, преподаватель БГУИР и выпускница медуниверситета были задержаны 12 ноября. К ним домой пришли сотрудники КГБ, провели обыски и задержали. Позже им предъявили обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По данным Следственного комитета, они "являлись координаторами на местах, администрировали тематические Telegram-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел".

В числе обвиняемых - студенты БГУ Ксения Сырамалот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг, студентки БГПУ Яна Орбейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, студентка Академии искусств Мария Каленик, студент МГЛУ Глеб Фицнер, преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, представительница Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.

В случае признания их виновными им грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет, а также штрафы. Обвиняемые по делу студентов были признаны политическими заключенными.
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