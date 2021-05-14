Владимир Некляев: Диктатура этого не выдержит, они зря упираются

Белорусский поэт и политик Владимир Некляев дал большое интервью Youtube-проекту «Жизнь-малина» . Владимир Некляев верит, что у белорусов сохраняется протестный потенциал, а тенденцию становления европейского белорусского достойного государства изменить уже невозможно, пишет «Салiдарнасць».





— Я тоже был впечатлен и счастлив от того, что все, что я видел на улицах и площадях, происходило реально. Я очень благодарен всем людям, которые на это пошли и сделали это. Состоялась революция сознания. Сознание изменилось не только у тех, кто вышел с бело-красно-белыми флагами, но и у тех, кто стоял напротив них. Они просто не могут сейчас это показать, но это так. И этот процесс уже необратим.









То, что сейчас они упираются, только тормозит и создает проблемы. Но изменить это движение или перенаправить его в обратную сторону уже невозможно. Его можно сечь, уничтожать кого-то персонально, но саму тенденцию становления европейского белорусского достойного государства изменить уже невозможно, — считает общественно-политический деятель.





Он уверен, что протестный потенциал в Беларуси остался, и предположил, что может произойти в ближайшем будущем.





— Диктатура этого не выдержит, они зря упираются. Я хотел бы, чтобы все закончилось в этом году, но я не вижу того, что может случиться в ближайшем будущем, чтобы саккумулироваць этот взрыв. Должен появиться детонатор. Обычно в таких ситуациях, в первую очередь, срабатывают экономические детонаторы. Допустим, нечего есть, как это было в 1991 году, когда вышли рабочие.





Но при таком отношении России, как сейчас, я не думаю, что сможет возникнуть ситуация, когда рабочим могут не дать зарплату. Значит, должно произойти что-то другое, и я чувствую интуитивно, что что-то случится.



