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Мэр Бреста показал документы, доказывающие, что новый посол России учился в брестской школе

В Беларуси подняли архивы в поисках досье на нового посла России.


Как сообщает председатель горисполкома Александр Рогачук, новый посол Российской Федерации в Беларуси Евгений Лукьянов уже знаком с Брестом, так как в середине 60-х годов жил в городе над Бугом. 

"В свое время он учился в СШ 1 (ныне Гимназия 1) и СШ 11 (ныне Гимназия 6). 

В подтверждение своих слов — публикую соответствующие документы. Приятно осознавать, что ученик брестских школ, спустя долгое время вновь посетит наш город, но уже в новом высоком дипломатическом статусе. В ходе первого визита в Брест обязательно проработаем вопрос включения в программу Евгения Владимировича и посещение данных учебных заведений", -- написал Рогачук.

Напомним, что посол России только вчера вручил верительные грамоты Александру Лукашенко.
"Белорусский партизан"
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