



Как сообщает председатель горисполкома Александр Рогачук, новый посол Российской Федерации в Беларуси Евгений Лукьянов уже знаком с Брестом, так как в середине 60-х годов жил в городе над Бугом.





"В свое время он учился в СШ 1 (ныне Гимназия 1) и СШ 11 (ныне Гимназия 6).





В подтверждение своих слов — публикую соответствующие документы. Приятно осознавать, что ученик брестских школ, спустя долгое время вновь посетит наш город, но уже в новом высоком дипломатическом статусе. В ходе первого визита в Брест обязательно проработаем вопрос включения в программу Евгения Владимировича и посещение данных учебных заведений", -- написал Рогачук.





Напомним, что посол России только вчера вручил верительные грамоты Александру Лукашенко.



