+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Как Лукашенко сок на рынке покупал: "Нету у меня денег"

Александр Лукашенко 14 мая посетил фермерский экорынок, расположенный на площадях торгового комплекса «Валерьяново» в Минском районе.


После обсуждения соответствующих вопросов в кругу чиновников и владельцев торгового центра, где расположился рынок, Александр Лукашенко прошел по торговым рядам. Он ознакомился с ассортиментом продукции. Возле одного из стендов его заинтересовал яблочный сок в пакетах.  

— Кто б дал копейку купить этот пакет, — сказал Лукашенко.

Ему тут же назвали цену – 7 рублей.

— Нет у меня денег! — возмутился Лукашенко.

Видео опубликовали в Телеграм-канале Пул Первого.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]