Как Лукашенко сок на рынке покупал: "Нету у меня денег"





После обсуждения соответствующих вопросов в кругу чиновников и владельцев торгового центра, где расположился рынок, Александр Лукашенко прошел по торговым рядам. Он ознакомился с ассортиментом продукции. Возле одного из стендов его заинтересовал яблочный сок в пакетах.





— Кто б дал копейку купить этот пакет, — сказал Лукашенко.





Ему тут же назвали цену – 7 рублей.





— Нет у меня денег! — возмутился Лукашенко.



