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«Лукашенко сегодня - один из инструментов внешней политики России»

Москва не заинтересована в транзите власти и смене режима, а все разговоры о «конституционной реформе» служили отвлечением настроений и ожиданий общества с уличной борьбы, считает доктор политологии Павел Усов.

«Лукашенко сегодня - один из инструментов внешней политики России»
По его мнению, на данном этапе Россия заинтересована в том, чтобы власти окончательно уничтожили национальную и политическую активность, разрушили экономику, выдавили из страны активную часть социума, ядро цивилизации, после чего геополитическая деконструкция Беларуси будет завершена.

О роли и месте Кремля в «разрешении» политического кризиса в Беларуси «Белорусский партизан» побеседовал с доктором политических наук Павлом Усовым.

- 9 мая Лукашенко и Путин договорились о встрече в ближайшее время. Зачем понадобилась новая встреча, если последняя прошла толькок недавно -т 22 апреля в Москве?

 -Идеологический и политический антураж всех этих встреч совершенно ясен. Лукашенко нужны деньги и поддержка, Путину нужна Беларусь. Лукашенко чувствует себя более уверенно, считая, что ему удалось разрешить политический кризис и стабилизировать ситуацию; вероятно, что тональность его переговоров с Путиным изменилась. Он снова хочет разговора на равных, пытается встать с колен и не выглядеть как молящий о милостыне. Поэтому мы пока не видим прогресса ни в стратегической, ни в экономической интеграции. 

В свою очередь, Россия, которая помогла потушить пожар революции в Беларуси, не собирается тащить Лукашенко на себе, без конкретных геополитических приобретений. Поэтому мы являемся свидетелями бесконечных разговоров с пафосными декларациями без содержания. Тем не менее, время и процессы в Беларуси играют против Лукашенко: кризис никуда не делся, легитимность не вернулась, а репрессии стоят режиму слишком дорого. 

Соответственно, нужна поддержка и нужны уступки, вряд ли позиция Кремля изменится по вопросу Беларуси. Лукашенко сколь угодно может говорить о том, что "пули свистели у него над головой", но у Москвы одна задача - окончательно решить вопрос Беларуси.

-- Неизвестно, о чем Путин и Лукашенко говорили 22 апреля. Однако после их встречи в 2,2 раза сократились поставки российской нефти на новополоцкий «Нафтан». 3 мая Министерство юстиции отказало в регистрации пророссийской партии «Союз». Хронология событий наводит на мысль, что это – последствия московской встречи...

-- События в Беларуси 2020 года отодвинули на второй план нефтяной конфликт, который имел место в 2019 году, а именно: вопрос компенсации за налоговый маневр в РФ, введенный на добычу нефти, и соответственно увеличивший стоимость нефти для Беларуси. Одним из условий компенсации было подписание дорожных карт. Вопрос компенсации до сих пор не решен, что заставило Беларусь уменьшить закупки российской нефти: сокращение составляет 44%. Возможно, о это будет одной из тем для переговоров в Москве, так как нефтяная петля может окончательно задушить Лукашенко. Тем не менее, вряд ли Москва изменит свою позицию в данном вопросе. 

Что касается нерегистрации партии, то это скорее связано с нежеланием властей усложнять политическую картину в Беларуси. В условиях потери легитимности и общего политического кризиса любой с виду "безобидный" субъект может превратится в угрозу, тем более те из них, которые напрямую ориентируются на Москву и могут получить ее поддержку.

- Почему, по вашему мнению, в Кремле перестали говорить о «конституционной реформе» и транзите власти в Беларуси?

- Считаю, что Москва не заинтересована в транзите власти и смене режима. Все эти разговоры служили отвлечением настроений и перенаправлением ожиданий общества - с уличной борьбы на перспективу "конституционной реформы". Пока различные политические игроки рассуждали и возможности, и скорые изменения в Конституции, призывали уйти с улицы и сесть за мифический "стол переговоров", режим расширял пространство террора. Соответственно, после подавления сопротивления говорить о переговорах и переменах не имеет смысла. 

Вообще нужно понимать, что, когда Москва говорит о "конституции", "реформах", "переговорах", она думает о войне и репрессиях. Россия в принципе не может рассматриваться как источник позитивных перемен для постсоветских стран, и Беларуси в частности.

- Есть устойчивое мнение, что Кремль вместе с Западом готов приложить руки к разрешению политического кризиса в Беларуси. Жизнеспособна ли эта версия?

- По-моему, нет никаких оснований считать, что Кремль каким-то образом буде способствовать разрешению кризиса в Беларуси, тем более с Западом и тем более в пользу демократических перемен в стране. Тот, кто так говорит, совершенно не понимает целей и содержания российской политики. Если спекулировать на тему разрешения кризиса, то участие России в этом процессе будет только в том случае, если Запад согласится с фактом интеграционного поглощения Беларуси в рамках интеграции. 

На мой взгляд, сегодня Лукашенко - это один из инструментов внешней политики России. Лукашенко говорит и делает то, чего не может в полный голос сделать или сказать Путин. Диктатор Беларуси - это внешний раздражитель для Запада. Его действия внутри страны, атаки на Запад, идеологическая агрессия подчеркивает слабость и неэффективность Запада в вопросе Беларуси. Сюда встраивается и фабрикация заговора с целью убийства Лукашенко. Я скажу так: подобные высказывания - это публичное, целенаправленное унижение Запада, ЕС в частности, который абсолютно ничего не может противопоставить таким нападкам ни в идеологическом, ни в политическом плане. Кроме того, находятся среди стран и политиков те, кто готов искать компромисс, идти на диалог с диктаторами. В нынешних условиях "диалог" - это проявление трусости. 

Конечно, "заговор" служит и внутриполитическим целям -- усилению репрессий в обеих странах и, конечно же, милитаризации риторики.

- После 9 августа 2020 года белорусско-российские отношения изменились. Как вы охарактеризуете эти изменения?

- Сегодня режим Лукашенко находится в полной зависимости от России. В Москве понимают, что политический кризис и политика Лукашенко обрекает Беларусь на неминуемое разрушение независимости и основ полноценного государства. На данном этапе Россия заинтересована в том, чтобы власти окончательно уничтожили национальную и политическую активность, разрушили экономику, выдавили из страны активную часть социума, ядро цивилизации, после чего геополитическая деконструкция Беларуси будет завершена.
Юрий Кремнев, Белорусский партизан
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