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“Сегодня в 6 утра. На ИВЛ”, - сообщили Смартпресс в Палате представителей.





Игорю Лавриненко было 60 лет, генерал-майор. Был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, атташе по вопросам обороны при посольстве в России.





С 1983 по 1985 год проходил военную службу в Афганистане.