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Замглавы парламентской комиссии по нацбезопасности Игорь Лавриненко умер от ковида

Заместитель председателя комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Игорь Лавриненко умер в пятницу 14 мая от осложнения Covid-19.

Фото: Юрий Строков

“Сегодня в 6 утра. На ИВЛ”, - сообщили Смартпресс в Палате представителей. 

Игорю Лавриненко было 60 лет, генерал-майор. Был первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, атташе по вопросам обороны при посольстве в России.

С 1983 по 1985 год проходил военную службу в  Афганистане.
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