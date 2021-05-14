Лидер Союза поляков Беларуси Анжелика Борис останется под стражей еще 5 месяцев
Срок предварительного заключения председателя Союза поляков Беларуси Анжелики Борис продлен на пять месяцев.
Как пишет портал Союза поляков Беларуси znadniemna.pl со ссылкой на собственные источники, такое решение принято Генеральной прокуратурой. При этом неизвестно, применялось ли следствием такая же мера к остальным полякам, заключенным в минском следственном изоляторе № 1.
Все фигуранты проходят по делу о "разжигании национальной вражды" и "реабилитации нацизма", за что им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Это члены Главного совета организации: руководитель отделения в Волковыске Мария Тишковская, руководитель отделения в Лиде Ирена Бернацкая, член Главного совета и журналист Анджей Почобут и председатель Форума польских местных инициатив в Бресте Анна Панишева.
Кроме того, по той же статье, что и польские активисты, арестован художник Алесь Пушкин. Его обвинили в "реабилитации нацизма " за публичную демонстрацию картины-портрета бойца белорусского послевоенного подполья.
13:41 14/05/2021
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