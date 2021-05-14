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Суд скорый и жестокий: капитана Дениса Урада осудили на 18 лет

Верховный суд приговорил капитана Дениса Урада к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в измене государству. Также военнослужащего лишили звания. Суд проходил за закрытыми дверями.

Суд скорый и жестокий: капитана Дениса Урада осудили на 18 лет
Обжаловать приговор нельзя.

Дениса Урада упоминали в фильме ОНТ "Манкурты". Его обвиняли в "утечках информации". Сообщалось, что во время своего дежурства на посту спецсвязи Генштаба он сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны по поводу использования военных против протестов. Эту фотокопию капитан отослал одному из телеграм-каналов.

Правозащитники признали Урада политзаключенным.

Статья обвинения, предъявленная Денису Ураду, вызывает много вопросов. Потому что вообще-то она предусматривает переход на сторону врага во время войны или шпионаж в пользу иностранного государства, выдачу государственных секретов иностранному государству. Однако ничего такого в действиях Урада не было. 
"Белорусский партизан"
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