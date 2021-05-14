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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Cуд за студенческие протесты: возле Дома правосудия произошли задержания

Возле Дома правосудия в Минске идут задержания. ОМОН патрулирует его окрестности на бусах, выслеживает группы молодых людей, которые пришли поддержать подсудимых по "делу студентов".

Известно о задержании нескольких человек. Среди задержанных — известный политик Анатолий Лебедько. 

Корреспондент Еврорадио был очевидцем как группа студентов, увидев бус, бросилась бежать во дворы студенческих общежитий, а силовики побежали за ними.

На данный момент известно, что на проесс пустили только журналистов госСМИ и родственников обвиняемых.
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