Cуд за студенческие протесты: возле Дома правосудия произошли задержания

Возле Дома правосудия в Минске идут задержания. ОМОН патрулирует его окрестности на бусах, выслеживает группы молодых людей, которые пришли поддержать подсудимых по "делу студентов".