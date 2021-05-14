Cуд за студенческие протесты: возле Дома правосудия произошли задержания
Возле Дома правосудия в Минске идут задержания. ОМОН патрулирует его окрестности на бусах, выслеживает группы молодых людей, которые пришли поддержать подсудимых по "делу студентов".
Известно о задержании нескольких человек. Среди задержанных — известный политик Анатолий Лебедько.
Корреспондент Еврорадио был очевидцем как группа студентов, увидев бус, бросилась бежать во дворы студенческих общежитий, а силовики побежали за ними.
На данный момент известно, что на проесс пустили только журналистов госСМИ и родственников обвиняемых.
12:18 14/05/2021
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