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Адвокатам Бабарико, наконец, разрешили встречу с подзащитным в СИЗО КГБ

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси сегодня возобновила после перерыва рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и еще 7 обвиняемых.


Перерыв был объявлен на один день. Как сообщили Sputnik источники, знакомые с ходом судебного процесса, адвокатам основного обвиняемого разрешили провести встречу с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ.

Напомним, ранее Виктор Бабарико в суде заявлял ходатайство о том, чтобы ему позволили провести конфиденциальную встречу со своими защитниками в следственном изоляторе КГБ не менее пяти раз. Свое ходатайство в этой части Бабарико пояснил тем, что он встречается со своими адвокатами только перед судебным заседанием и поговорить без свидетелей ему не представляется возможным: возле клетки в зале суда все время стоит конвой.

Виктора Бабарико защищают три адвоката. Сегодня один из адвокатов подтвердил, что разрешенная встреча в СИЗО прошла и на ней были два адвоката.

Сегодня в суде прокурор читает материалы дела.
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