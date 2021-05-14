



Темы беседы:





― насколько весомы аргументы белорусского Министерства юстиции в отказе от регистрации политической партии "Союз"?





― о настроениях в рядах сторонников углубления интеграции Беларуси и России;





― трагедия в Казани: уроки и выводы;





― противостояние Израиля и палестинских сил: к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта?





― открытое письмо 120 отставных американских генералов о неадекватности действующего президента США: насколько серьезен этот сигнал для Байдена?





Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием лидера движения "Союз" Сергея Луща смотрите на Sputnik Беларусь.















