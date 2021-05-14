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Лущ: после отказа в регистрации партии у "Союза" есть план действий

Новые инициативы "Союза" после отказа в регистрации партии, проблемы союзной интеграции, трагедия в Казани, конфликт на Ближнем Востоке и "сюрпризы" Байдена ― в итоговом выпуске программы "Горизонт событий" с участием лидера движения "Союз" Сергея Луща на радио Sputnik.


Темы беседы: 

― насколько весомы аргументы белорусского Министерства юстиции в отказе от регистрации политической партии "Союз"?

― о настроениях в рядах сторонников углубления интеграции Беларуси и России;

―  трагедия в Казани: уроки и выводы;

― противостояние Израиля и палестинских сил: к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта?

― открытое письмо 120 отставных американских генералов о неадекватности действующего президента США: насколько серьезен этот сигнал для Байдена?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием лидера движения "Союз" Сергея Луща смотрите на Sputnik Беларусь.
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