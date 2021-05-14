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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

14 мая начинается суд по «Делу студентов»

Рассмотрение дела начнется в 10: 30 в суде Октябрьского района Минска. Обвиняемыми проходят 12 человек.


Это Мария Каленик, Ксения Сыромолот, Кася Будько, Яна Оробейко, Егор Конецкий, Глеб Фицнер, Илья Трахтенберг, Виктория Гранковская, Анастасия Булыбенко, Татьяна Якельчик, а также преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, член Координационного совета, представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.

Их всех обвиняют (массовые акции прошли в начале сентября) в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). Наказание по статье предусматривает штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на такой же срок, пишет НН.

Ранее Генпрокуратура заявляла, что обвиняемые выработали план по достижению «противоправного результата»и принимали меры к его реализации с привлечением студентов и преподавателей к участию в «противоправных действиях»; информационное обеспечение акций протеста и др. Целью было «распространить ложную информацию о численности протестующих, способствовать достижению очевидного для обвиняемых противоправного результата: неповиновения законным требованиям администрации вуза, в котором проводились акции протеста».

Девять студентов, а также Алану Гебремариам и Ольгу Филатченкову задержали 12 ноября 2020 года. В ноябре была задержана еще одна студентка мехмата БГУ.
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