Что Тихановская обсудила с президентом Греции. Подробно

Сообщается, что президент Греции приняла Светлану Тихановскую в своем дворце в Афинах и выразила поддержку белорусскому народу.





Пресс-служба народного лидера кратко перечисляет итоги встречи.





– Тихановская поблагодарила Грецию за то, что ее посол не вручил верительные грамоты Лукашенко.





– Рассказала о беззаконии и эскалации репрессий в стране, судах по делам Николая Статкевича, Павла Северинца, Сергея Тихановского, журналистов и студентов.





– Сообщила про нечеловеческие условия содержания в тюрьмах и предложила Греции принять на реабилитацию репрессированных и семьи политзаключенных.





– Призвала поддержать рабочих и стачкомы, а также помочь студентам и спортсменам, которые оказались под давлением режима и не могут продолжать свою деятельность в Беларуси.





– Обсудила с Сакелларопулу действия ЕС, четвертый пакет санкций и Всеобъемлющий план помощи ЕС для Беларуси.





Кроме того, Светлана Тихановская призвала жителей Греции поддержать белорусов 29 мая, в глобальный день солидарности с Беларусью – годовщину с момента задержания Сергея Тихановского.





Рабочий визит белорусского политика в Греции завершится 14 мая.



