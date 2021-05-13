Ходорковский: Проблема Путина в том, что он и есть проблема

Вообще, я хочу напомнить, хотя такое вряд ли забудешь, что Путин единолично управляет страной с 1999 года. Сколько получается? 22 года. Тогда вопрос: а откуда взялись вот эти вот все нерешенные проблемы? Кто их не смог решить за 20 с лишним лет? Проблема Путина в том, что он и есть проблема.









Выходит новость, что количество уезжающих из России ученых выросло в пять раз, а Путин убеждает нас, что наука имеет ключевое значение. Мы-то это знаем, а вы, Владимир Владимирович, когда вспомните?





Путин больше не актуален для страны. А значит, ближайшее, что мы можем сделать, – это ни одного голоса за кандидата в Госдуму, который поддерживает продление полномочий этого тоскливого оратора.





Путин пересидел свое время. Нам пора двигаться дальше, но уже без него.



