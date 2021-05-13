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Рахмон спустя 2 недели выразил соболезнования семьям погибших на границе с Кыргызстаном

Президент Таджикистана на фоне критики выразил соболезнования семьям погибших спустя две недели после кровопролитных столкновений на границе с Кыргызстаном.



В своем послании по случаю праздника Рамазан Эмомали Рахмон сказал: «Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и родственникам тех, кто погиб в результате конфликта на государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном несколько дней назад в городе Исфара, и прошу Бога дать вам всем силы, чтобы проявить терпение». Он пожелал раненым и пострадавшим полного выздоровления.

Столкновения на таджикско-кыргызской границе произошли 28-29 апреля. Но лишь 6 мая таджикские власти подтвердили, что в ходе пограничных столкновений 19 человек погибло и 87 получили ранения.

По данным кыргызской стороны, 189 граждан Кыргызстана получили ранения и 36 человек, в том числе двое детей, погибли. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 1 и 2 мая национальный траур в память о жертвах недавних пограничных столкновений.

За последние две недели представители таджикской оппозиции за рубежом неоднократно критиковали президента за то, что он не выразил соболезнования семьям погибших.

Власти Таджикистана и Кыргызстана обвиняют друг друга в развязывании конфликта и нанесении огромного ущерба. Генпрокуратуры обеих стран возбудили уголовные дела в связи с событиями на границе.

Таджикистан и Кыргызстан начали работу по демаркации и делимитации госграницы в 2002 году и договорились по 60 процентам границы. В настоящее время из 976 км межгосударственной границы делимитированы и демаркированы только 504 км. Такая ситуация зачастую приводит к разногласиям по вопросам использования воды и земель между жителями приграничных зон. Нередко такие конфликты приводят к человеческим жертвам.
Centralasia.media
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