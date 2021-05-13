Супруга Павла Северинца: поддержка политзаключённых влияет на режим





Любая поддержка политических заключенных влияет на режим Александра Лукашенко, заявила Ольга Северинец, супруга лидера белорусских христианских демократов Павла Северинца, суд над которым проходит в Могилеве.





"Самое важное из того, что нужно делать, – это говорить о политических заключенных. Павел также просит об этом через адвокатов, это имеет влияние на белорусские власти, они видят, что политические заключенные пользуются поддержкой", – заявила Ольга Северинец в четверг на удаленной пресс-конференции в Сейме Литвы.





"Суд начался вчера, он был закрытым, не разрешили увидеться даже на несколько минут. Всех нас выгнали из зала суда, милиция отогнала людей на целый квартал от здания суда. Вероятно, хотели показать, что мы не можем так просто прийти в суд и поддержать людей", – рассказала Ольга Северинец.





Она заявила, что обвинения ее супругу сфабрикованы, поскольку Павел Северинец был арестован и заключен в СИЗО в июне прошлого года, еще до президентских выборов, которые состоялись в августе.





"Тогда, когда проходили эти массовые беспорядки, он уже был в изоляторе, он не мог в них участвовать. Это недоказуемо. Но сегодня Павлу грозит от трех до восьми лет лишения свободы за действия, которые он не совершал", – сказала Ольга Северинец.





Напомним, Паел Северинец был задержан во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. "Сначала посадили на 15 суток, потом добавили еще 15 суток, и так его продержали в изоляторе целое лето. (...) Затем открыли уголовное дело, его обвиняют в участии в массовых беспорядках", – рассказала Ольга Северинец.





За все восемь месяцев ей не разрешили увидеться с мужем. Кроме того, его содержали не в обычной камере, а в карцере. "Это малюсенькое помещение, два на три метра, там нет окон, там постоянно был включен свет, один малюсенький стул и нары, которые на день пристегиваются, на них даже нельзя посидеть. Все лето спал, подкладывая бутылку под голову вместо подушки. В душ отвели два раза, ни разу не выводили на прогулки, у него не было даже матраса и постели, спал на голых досках или на железных прутьях", – утверждает Ольга.





Участвовавший в удаленной пресс-конференции член Европарламента Майкл Галер отметил, что следил за делом Павла Северинца, и знает, что его судью зовут Ирина Ланчева. „(...) Я точно передам ее фамилию брюссельским коллегам, чтобы она была включена в список санкций, когда будет вынесен судебный приговор. Очень важно тобы все, кто способствует таким процессам – судьи, прокуроры, следователи, руководство полиции – незамедлительно вносились в наш список санкций", – отметил европарламентарий.





Председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис также сказал, что это самое меньшее, что можно сделать для поддержки политических заключенных в Беларуси. "Все, кто внес вклад в отсутствие правосудия, все они будут внесены в наши "черные списки". Это минимум того, что мы можем обещать. Все должны знать, что у преступлений нет границ, и на то, что происходит сейчас в Беларуси, будет ответ, хотя бы на наших территориях", – сказал он.