Тихановская поблагодарила Грецию за то, что не вручали верительные грамоты Александру Лукашенко
Светлана Тихановская во время визита в Грецию встретилась в президентском дворце в Афинах с президентом этой страны Катериной Сакелларопулу.
Светлана Тихановская и президент Греции Катерина Сакелларопулу / Reuters
Тихановская поблагодарила Грецию за то, что ее послы не вручали Александру Лукашенко верительные грамоты — не признавая тем самым его легитимность.
Во время встречи Светлана Тихановская рассказала о репрессиях в Беларуси: о задержаниях и судах, о политзаключенных и "нечеловеческих условиях содержания в тюрьмах". И предложила властям Греции принять на реабилитацию репрессированных и семьи белорусских политзаключенных, помочь забастовочным комитетам, студентам и спортсменам, пострадавшим за выражение своей гражданской позиции. Были обсуждены 4-й пакет санкций ЕС, который может быть принят в начале лета, а также план помощи Евросоюза для Беларуси.
Президент Греции выразила поддержку белорусскому народу.
"Белорусский партизан"
15:30 13/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение