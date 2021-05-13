– Какими причинами, на ваш взгляд, объясняется подписание Лукашенко декрета о передаче полномочий Совбезу в случае его гибели?









– Первое лицо озабочено вопросом транзита власти и поскольку события 2020 года показывают, что рано или поздно изменения произойдут, то он пытается гарантировать будущее этой системе.

Сегодня нужно посылать сигнал в том числе колеблющейся номенклатуре и ближайшему окружению, что ситуация контролируется, что их будущее обеспечено.





– Но в Конституции и так было прописано, как и кому передаются полномочия в случае если президент не может исполнять свои обязанности.





– Это означает, что у Лукашенко на уме нет конкретного преемника. Он не готов кому-то придать такой статус, он никому не доверяет – даже людям из ближайшего окружения.





Поэтому принимается решение о передаче президентских полномочий коллективному органу.





– Оценит ли номенклатура этот жест, даст ли он ей большую уверенность в своем будущем?





– Нет, ни то, ни другое. Может быть, на какую-то часть номенклатуры декрет и произведет впечатление. Но если посидеть полчасика и подумать, то становится очевидно, что принятый документ не дает никаких гарантий. Он создает конституционные противоречия между премьером и Советом безопасности.

Хватает и других довольно странных положений. Прописали, что полномочия переходят Совбезу в случае насильственной смерти: а если смерть будет не насильственной – тогда что? Все же понимают, что никто его убивать не собирается. Зато могут иметь место другие причины.





Очень странно выглядит норма о подчинении руководителей всех уровней Совету безопасности – это также противоречит Конституции, которая устанавливает подчиненность разных органов. Возможно, этот документ объясняется личным пониманием Лукашенко системы власти. В его персональной диктатуре все так и работает: он дает приказы и все их выполняют вне зависимости от того, что говорится в Конституции. Но если его не станет, возникнет пространство политической игры и возможные противоречия проявятся в реальности.

Также могут столкнуться амбиции разных игроков в Совете безопасности. Уже шутят, что у членов Совбеза появляется прямая заинтересованность в устранении существующей системы, т.к. в таком случае все полномочия перейдут к ним.





– Сегодня Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран: Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. Стран Евросоюза или США среди них нет. Как оценивать эту ситуацию?





– о значит, что западные страны пока придерживаются линии непризнания официальных результатов президентских выборов и Лукашенко как легитимного президента. И они еще некоторое время готовы придерживаться такой позиции.

Но это ситуация конечна. Если через год в стране ничего не поменяется, то позиция западных стан будет скатываться к де-факто признанию режима, что со временем может привести и к вручению верительных грамот Лукашенко. Либо найдется некая новая формула отношений.







