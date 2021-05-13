











«Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым.





Если люди поддержат новый проект Конституции, — быть этой Конституции. Не поддержат — у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей», — цитирует БЕЛТА заявление Александра Лукашенко.





Слова о "запросах людей" это, конечно, пустой звук. В конституционную комиссию не включили никого, кто имеет альтернативную провластной точку зрения на то, какой должна быть Конституция Беларуси. Более того, проект готовится так, что о нем практически ничего не известно.





Но посыл "или голосуете, или..." тревожный. Так как именно при нынешней Конституции страна скатилась к тому, что люди боятся ходить по улицам, боятся собираться группами, потому что не знают, за что могут быть арестованы. Про то, что белорусы имеют не только обязанности, но и права, нынешняя Конституция позволила забыть. Да и вообще, именно при ней власть считает возможный жить в режиме "не до законов".