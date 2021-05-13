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В ЕС считают, что Россия стремится де-факто поглотить часть Украины, - Bloomberg

Россия пытается постепенно поглотить части восточной Украины. Для этого российские власти стремятся провести незаконные выбора на оккупированных территориях и раздают местным жителям паспорта РФ.


Об этом говорится в документе, распространенном Европейской внешнеполитической службой среди стран-членов ЕС, передает Bloomberg.

В документе, отмечает агентство, "ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".

По данным издания, Европейская внешнеполитическая служба подготовит доклад по этому вопросу.

В документе Евросоюза представлены варианты, которые Брюссель может предпринять "для повышения устойчивости Украины к российской агрессии". Среди них: усиление поддержки украинских властей в борьбе с гибридными угрозами, в том числе противодействие киберугрозам и дезинформации.

Также речь идет о помощи украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса".

Кроме того, предлагается содействие Украине в повышении энергетической безопасности для снижения зависимости от России, усиление мер по отказу в признании российских паспортов, которых выдают жителям Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Помимо этого, планируется рассмотреть вопрос о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Согласно документу, новые санкции ЕС против России будут зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".
РБК-Украина
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