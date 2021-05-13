



Об этом говорится в документе, распространенном Европейской внешнеполитической службой среди стран-членов ЕС, передает Bloomberg.





В документе, отмечает агентство, "ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".





По данным издания, Европейская внешнеполитическая служба подготовит доклад по этому вопросу.





В документе Евросоюза представлены варианты, которые Брюссель может предпринять "для повышения устойчивости Украины к российской агрессии". Среди них: усиление поддержки украинских властей в борьбе с гибридными угрозами, в том числе противодействие киберугрозам и дезинформации.





Также речь идет о помощи украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса".





Кроме того, предлагается содействие Украине в повышении энергетической безопасности для снижения зависимости от России, усиление мер по отказу в признании российских паспортов, которых выдают жителям Крыма и оккупированных территорий Донбасса.





Помимо этого, планируется рассмотреть вопрос о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.





Согласно документу, новые санкции ЕС против России будут зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".







