Обстрел Газы. Фото: Getty Images





Военные Израиля разрабатывают планы наземной операции в секторе Газа, их представят командованию и политическому руководству страны позже в четверг. Об этом на брифинге утром 13 мая сообщил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, передает Times of Israel.





По его словам, приказа о начале операции пока что не было, хотя военные подразделения уже сосредоточены в приграничных районах.





В течение последних дней ЦАХАЛ перебросил к границе с сектором Газа дополнительные войска, в том числе десантные, пехотную и бронетанковую бригады.





По последним данным, в результате операции «Страж стен», начатой израильской армией в ответ на обстрелы из сектора Газа, на палестинской территории поражено около 600 целей, которые боевики ХАМАС и «Исламского джихада» использовали для военных целей.





Вооруженный конфликт между Палестиной и Израиля начался после недельных беспорядков в Восточном Иерусалиме — местное арабское население начало протестовать против выселения из своих домов в районе Храмовой горы. В ходе столкновений с полицией пострадали сотни человек.





10 мая ХАМАС начал обстрелы израильской территории — ракеты упали в Тель-Авиве, Лоде, Ашкелоне, Баэр-Шеве, Холоне. ЦАХАЛ сообщал, что за последние дни из сектора Газа было выпущено более 1600 снарядов, часть из которых упали, часть были перехвачены системой ПВО «Железный щит».





Израиль начал ответную операцию, нанося удары по объектом боевиков с помощью авиации, артиллерии и танков. По данным армии, в ходе атак погибли несколько высокопоставленных фигур ХАМАСа.





Министерство здравоохранения Палестины заявляло, что в результате израильских обстрелов погибли 67 мирных граждан, среди которых 16 детей. Еще около 300 человек пострадали.



